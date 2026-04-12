Pliensauvorstadt live - DAS Stadtteilfest

Wir laden Sie recht herzlich zu einem der wohl größten Stadtteilfeste in Esslingen ein.

Mehr als 30 Vereine und Institutionen aus und um Pliensauvorstadt bieten ein buntes Programm für die ganze Familie.

ab 13 Uhr Kinderprogramm mit Musik und Tanz

Bewegungsspiele für Kinder und (Kinder-)Schminken - im Schulhof der Pliensauschule

verschiedene Spielangebote für Kinder

ab 14 Uhr verschiedene Speisen und Getränke, u.a. hausgemachte Pliensburger mit frischen Zutaten aus Pliensauvorstadt und unmittelbarer Umgebung

Weinspezialitäten aus Esslingen

Kaffee und Kuchen

Liveprogramm der Kulturarche

Live-Musik ab ca. 18 Uhr

O'Reilly - Pop-Rock aus München

O'Reilly entführen euch mit ihrer Mischung aus Folk, Rock, Balladen und Pop in klangliche Sphären, die sich in einem Mix aus Vintage Sound und Moderne wiederfinden.

Die Kombinaten aus Köln

DIE KOMBINATEN produzieren druckvoll gespielte Riffs und Lines, mal funky entspannt und mal in zornigem Uptempo. Unverkennbare Markenzeichen sind dabei eine unkonventionelle Mischung von rockigen Spielarten mit wortreich flinkem Gesang. Finalisiert mit mehrstimmigen Vocals schaffen sie so eine ausgewogene Kombination aus musikalischer Spielfreude und pointierten Texten mit teils politischen Motiven.

Musiker:

Thorsten Neubert – Gesang, Gitarre

Sebastian Ellerich – Gitarre, Gesang

Tim Rashid – Bass

Marcel Kolvenbach – Schlagzeug, Gesang