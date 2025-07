Eine musikalische Spurensuche, Uraufführung, 3+.

Wie klingt ein Gefühl?

Ist Freude ein heller, hüpfender Ton? Wut ein Dröhnen, ein Poltern, ein aufbrausendes Trommeln? Wie hört sich Angst an? Wie ein Zittern? Wie ein Flüstern, das sich versteckt? Und klingt Liebe vielleicht wie ein warmes Summen, das unter die Haut geht? In "Pling!" geht eine Performerin mit offenen Ohren auf eine besondere

Suche für die jüngsten Zuschauer*innen: Sind Gefühle hörbar? Ist Musik fühlbar? Wie wandeln sich Emotionen in Musik und wie setzt Musik wiederum Emotionen frei? Welche Töne wohnen in uns? Welche Rhythmen entstehen, wenn wir fühlen? Kann Musik aussprechen, was Worte nicht beschreiben können?

Ein poetisches Klangexperiment, das von Regisseurin und Theaterpädagogin Mirijam Kälberer und Schauspielerin Jennifer Kornprobst mit viel Taktgefühl und Entdeckungsdrang die Klaviatur unserer Gefühlswelten studiert. Live vor Publikum eröffnet sich ein Raum zum Lauschen und Mitempfinden.