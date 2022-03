Plochinger Frühling

Am Sonntag, 3. April 2022 wird es frühlingshaft in Plochingen. Ab 13 Uhr werden die Türen der Plochinger Einzelhändler und Gewerbetreibenden im ganzen Stadtzentrum für Kunden sowie Besucher aus Nah und Fern geöffnet. Die ganze Stadt läutet gemeinsam den Frühling ein. Ein unterhaltsames Programm wird geboten - von der Fabrikstraße über die Innenstadt bis hin zum Teckplatz: Der Frühling ist in ganz Plochingen angekommen.

Auf dem Plochinger Marktplatz und in der Marktstraße präsentieren Kunsthandwerker, Vereine und Kindergärten wunderschöne Dekorationen und Schmuck beim Ostermarkt. In der Mitte des Marktplatzes kann der Osterbrunnen (geschmückt mit viel Engagement von den Landfrauen Plochingen) bewundert werden. Auch kulinarisch ist durch den Grünen Baum und die Metzgerei Schneider dort einiges geboten. An der Ottilienkapelle gibt es wie jedes Jahr das Schauschmieden zu bestaunen. Weiter unten in der Marktstraße und am Fischbrunnen finden die Besucher Infostände und weitere tolle Attraktionen.

Am Fischbrunnenplatz präsentiert das Autohaus Kuhn eine Auswahl seiner PKW-Modelle und die VitalOase nyima sorgt zusammen mit dem Tanzkraftwerk für ein paar mitreißende Hip-Hop-Tanzeinlagen.

Das „Kreissparkassenzügle“ verbindet auch in diesem Jahr wieder das HolzLand Metzger in der Fabrikstraße mit der Innenstadt. So kann man ganz bequem dort parken und dann mit dem „Zügle“ in die Stadtmitte fahren. Einen Zwischenstopp wird es auch wieder im Kulturpark Dettinger geben. Dort erwartet die Besucher ein buntes Programm an Musik und Bewirtung durch die Harmonikafreunde Plochingen.

Kinderattraktionen

Kinderkarussell in der Marktstraße

in der Marktstraße Schauschmieden vor der Ottilienkapelle

vor der Ottilienkapelle Osterhase verteilt kleine Leckereien an die Kinder (vor der PlochingenInfo)

Auch verschiedene Einzelhändler und Dienstleister in der Innenstadt und im ganzen Plochinger Stadtgebiet öffnen Ihre Türen und bieten tolle Aktionen an diesem Tag an.

Freuen Sie sich auf Ihren Sonntagseinkauf und tolle Angebote u.a. bei AOK - Filiale Plochingen, Black Falcons, Blumen Binder, Bodywear, EINEWELT Laden, Grüner Baum, Hörgeräte Langer, MforMen & MaDame, Om-Na-Mo Trad. Thai Massage, Osiandersche Buchhandlung, PlochingenInfo, pro optik Plochingen, Stadtbäckerei Schultheiss GmbH & Co. KG, u.v.m.

Parkplätze:

Tiefgarage Am Markt (P1), Parkhaus Stadtmitte (P2) beim Rewe, Parkplatz Häfnergasse (P4), Parkhaus am Gymnasium (P6). Weitere Parkmöglichkeiten finden Sie zum Beispiel im Parkhaus am Bahnhof oder in der Fabrikstraße. Von dort aus kann man mit dem Kreissparkassenzügle vom HolzLand Metzger in die Innenstadt fahren.

Öffentliche Toiletten finden Sie hinter der PlochingenInfo, im Treff am Markt und auf Nachfrage in den Gaststätten.

Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Corona-Regeln!

Sie benötigen auf dem Veranstaltungsgelände eine medizinische Maske. Bitte bemühen Sie sich jederzeit um Einhaltung des Mindestabstandes zum Schutz für Sie selbst sowie der anderen Besucher! Bitte beachten Sie diese Maßnahmen auch im Freien!

Wir bitten des Weiteren um Beachtung, dass folgende Personengruppen keinen Zutritt zu diesem Event haben:

a) Personen, die an COVID 19 erkrankt sind oder zugehörige Symptome aufzeigen,

b) Personen, die gegen die aktuell geltenden Vorgaben der CoronaVO verstoßen

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Wir freuen uns auf Sie! Weitere Informationen finden Sie auf: www.stadtmarketing-plochingen.de, www.mein-plochingen.de und www.plochingen.de