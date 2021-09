Auch in diesem Jahr lädt der Stadtmarketing Plochingen e.V. wieder zum traditionellen Markt mit verkaufsoffenem Sonntag ein. Ab 13 Uhr werden die Türen der Plochinger Einzelhändler für Ihre Kunden und alle Besucher aus Nah und Fern geöffnet.

Bei einem ausgedehnten Bummel durch die Plochinger Innenstadt kann man so wunderbar einen spätsommerlichen Sonntag verbringen. Die Plochinger Fußgängerzone verwandelt sich für die Besucherinnen und Besucher in eine bunte Marktmeile mit etlichen Highlights. Hier bieten die lokalen Einzelhändler gemeinsam mit externen Marktteilnehmern viele Waren an.

Herbstmarkt

Auf dem Flohmarkt sowie auf dem Kunsthandwerker- & Herbstmarkt in der Innenstadt finden Jung und Alt allerlei Schönes, Herbstliches, Interessantes und Dekoratives. Auf dem Herbstmarkt präsentieren u.a. Kunsthandwerker, Hobbybastler, Schulen, Vereine und Kindergärten wunderschöne Dekorationen und Herbstliches, Kunsthandwerk, Schmuck, Mode, Naturprodukte, Honig & Gewürze sowie viele weitere Produkte.

Marktplatz

Auch das kulinarische Angebot kommt an diesem Tag nicht zu kurz. Neben der lokalen Plochinger Gastronomie wird an Bewirtungsständen in der Fußgängerzone vielerlei angeboten. Hier ist mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas dabei: von Gegrilltem und Schwäbischem über Flammkuchen bis zu Waffeln und Crêpes finden die Besucher eine vielfältige Auswahl auf dem Herbstmarkt. Der

Musikverein Stadtkapelle Plochingen e.V. unterhält auf dem Marktplatz von 13:30 bis 14:30 Uhr mit einem Platzkonzert. Vor der Ottilienkapelle gibt es Schauschmieden zu bestaunen.

5. Fairtrade-Markt

Seit 2016 darf sich die Stadt Plochingen Fairtrade-Town nennen. In diesem Jahr findet bereits der fünfte Fairtrade- und Bio-Markt zum Plochinger Herbst statt. Im Obergeschoss des Alten Rathauses am Marktplatz können Sie sich sowohl über den fairen und kontrollierten Handel informieren und Produkte erwerben.

Flohmarkt

Auf dem Flohmarkt, welcher sich durch die Bergstraße/Urbanstraße bis hin zur Zehntgasse zieht, findet man mit Garantie viele Kuriositäten und die liebsten, schönsten und kitschigsten Stücke. Anmeldungen zum Flohmarkt direkt an die nmv-Marktagentur über deren Homepage: www.nmv-marktagentur.de (Formular in der Veranstaltungsbeschreibung Plochingen) oder telefonisch unter: 07025-840004.

Das „Kreissparkassenzügle“ verbindet auch in diesem Jahr wieder das ebenso geöffnete Stadtmarketing-Mitglied HolzLand Metzger in der Fabrikstraße mit der Innenstadt. So kann man ganz bequem dort parken, sich beim HolzLand Metzger auf die bevorstehende Herbstzeit einstimmen und dann mit dem „Zügle“ in die Stadtmitte fahren. Die zahlreichen Angebote der Einzelhändler und Vereine versprechen einen schönen und abwechslungsreichen Sonntag für die ganze Familie.

Vor dem Gebäude der BW-Bank in der Bergstraße veranstaltet die Allianz Generalvertretung ein Spendengrillen. Zusätzlich wird die dort ansässige Tanzschule Taplo um 13:30, 14:30 und 15.30 Uhr eine einstudierte Choreographie in der Bergstraße vorführen.

Weitere Aktionen

Confiserie Spieth: Präsentation des neuen "Äffle und Pferdle" - Sortiments Hörgeräte Langer: kostenloser Hörtest weitere geöffnete Geschäfte: PlochingenInfo, Pro Optik, Dr. Klein, Blumen Binder, Mödinger Möbelmanufaktur (Showroom in der Marktstraße), MforMen & MaDame, Tierparadies Riün, der Laden des EineWelt Plochingen e.V.

Kinderattraktionen

Karussell in der Marktstraße

in der Marktstraße Schauschmieden vor der Ottilienkapelle

Parkplätze: Tiefgarage Marktplatz (P1), Parkplatz Gymnasium (P6), der öffentliche Schotterparkplatz in der Eisenbahnstraße und weitere Parkmöglichkeiten zum Beispiel im Parkhaus am Bahnhof oder in der Fabrikstraße. Von dort aus kann man mit dem Shuttle-Zügle vom HolzLand Metzger in die Innenstadt fahren. Öffentliche Toiletten finden Sie hinter der PlochingenInfo, im Treff am Markt und auf Nachfrage in den Gaststätten.

Zur Teilnahme am Plochinger Herbst benötigen Sie einen tagesaktuellen 3G-Nachweis sowie mindestens eine medizinische Maske.

Besucher sollten jederzeit eine Maske tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Besuchern unterschritten wird und sich um die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m bemühen! Diese Maßnahmen gelten auch im Freien!

Des Weiteren wird um die Beachtung gebeten, dass folgende Personengruppen keinen Zutritt zu diesem Event haben:

a) Personen, die an COVID 19 erkrankt sind oder zugehörige Symptome aufzeigen,

b) Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage mit Infizierten in Kontakt waren

c) Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben

d) Personen, die gegen die aktuell geltenden Vorgaben der CoronaVO verstoßen

Alle teilnehmenden Geschäfte, Gastronomen und Marktteilnehmer freuen sich auf zahlreiche Besucher. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtmarketing-plochingen.de