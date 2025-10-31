Plurism „Umhlangano“

Nach zahlreichen Tourneen und vier Alben vereint das neue Line-Up von „Plurism“ für „Umhlangano“ (isiXhosa für „Zusammenkunft“) eine Gruppe von Musikern, die sich alle gegenseitig bewundern.

Um Schlagzeuger Dominic Eglis quirlige, nostalgische Sensibilität formieren sich die geerdete Lebendigkeit des Bassisten Raffaele Bossard und Mthunzi Mvubus sprudelnde Kreativität sowie Sisonke Xontis verletzlich-verwegenes Spiel (die zwei wohl herausragendsten Saxofonisten der jüngeren Generation Südafrikas), zu einem dynamischen Kollektiv.

Aus den Kompositionen der Bandmitglieder entwickeln die Vier mit roher Sinnlichkeit, explosiver Gelassenheit und erdiger Verspieltheit liedhafte Melodien, vielschichtig treibende Grooves und erruptive Soli. Basierend auf Freundschaft und Vertrauen vereint „Plurism“ Einflüsse verschiedener Traditionen, kollektive Improvisationen und individuelle Statements zu einem kohärenten Klangbild.

„... die Musik lebt und swingt mit heiteren und melancholischen Melodien, knackig-luftigen Grooves und einer spielfreudigen Vitalität ... eine Musik, die man spürt.“ Jazz'n'more