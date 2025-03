PLURIVERSUM – Diskurse für eine gerechte Zukunft

Das Programm ‚Pluriversum‘ ist ein einzigartiges Multimedia-Event, das moderne entwicklungspolitische Impulse mit hochwertiger Musik und faszinierenden Projektionen verbindet.

Unter dem Motto „Was dringend zu tun ist, um die Welt zu verändern und gerechter zu machen“ werden wichtige Themen behandelt, die der Breite der Aktivitäts- und Forschungsschwerpunkte der Gastrednerin entsprechen:

Im franz.K wird die junge kolumbianische Aktivistin Yuvelis Natalia Morales dazugeschaltet.

Gemeinsam mit der freien Journalistin Sandra Weiss laden Alberto Acosta und Grupo Sal an diesem Abend eine relevante Persönlichkeit aus einer anderen Region dieser Welt ein, um zukunftweisende Gedanken, Ideen und Konzepte aufzuzeigen und miteinander zu diskutieren. Dabei wird auch dem Publikum die Möglichkeit gegeben, allen Akteur:innen Fragen zu stellen.

Die thematischen Darbietungen werden musikalisch von dem Grupo Sal – Sextett umrahmt und durch den Projektionskünstler Johannes Keitel in einem ästhetischen Kontext visueller und thematischer Verdichtung eingebettet.

Alberto Acosta hat sich als prominenter Vertreter der „Buen Vivir“-Bewegung sowie als ehemaliger Minister und Präsident der verfassungsgebenden Versammlung Ecuadors intensiv mit Fragen der Wirtschaft und Entwicklungspolitik sowie mit Alternativen zu herkömmlichen Modellen auseinandergesetzt.

Sandra Weiss, eine erfahrene Journalistin und Autorin, die seit über 20 Jahren aus Lateinamerika berichtet und für ihre Arbeit in Bereichen wie Politik, Umwelt und organisierter Kriminalität preisgekrönt wurde, begeistert mit ihrem profunden Wissen und ihrer Leidenschaft für brisante politische Themen.

Das Sextett Grupo Sal berührt mit seiner Musik die Seele, regt Gedanken an und schlägt Brücken zwischen den vielfältigen Musikrichtungen Lateinamerikas und aktuellen gesellschaftlichen Themen. Sie führen durch eine Welt voller lateinamerikanischer Poesie und verspielter Musikalität, die die Augen und Ohren für die Welt öffnet und verzaubert. Durch eine einzigartige Kombination aus Porträts und visuellen Projektionen schafft Johannes Keitel eine besondere Live-Performance, die das Publikum fasziniert. Seine Projektionen verwandeln die Bühne in ein fesselndes Pluriversum und schaffen Momente von Schönheit, Erkenntnis und Freude.

Yuvelis Natalia Morales ist eine der wichtigsten jungen Stimmen in der kolumbianischen Umweltbewegung. Die 22-Jährige kämpft gegen Fracking und setzt sich für den Schutz wichtiger Feuchtgebiete in der Region ihres Geburtsortes ein. Morales stammt aus Puerto Wilches, einer Stadt am Fluss Magdalena in Kolumbiens nördlicher Provinz Santander. Trotz eines landesweiten Fracking-Verbots, das seit 2018 in Kraft ist, wurden in dieser Region bereits Fracking-Pilotprojekte gestartet. Pilotprojekte wie das des lokalen Energieunternehmens Ecopetrol im Magdalena-Tal sind bis heute von dem Verbot ausgenommen. Dies veranlasste Natalia Morales von Yuveli, eine Jugendaktivistengruppe zu gründen, die gegen Fracking-Projekte in Kolumbien protestiert. Die junge Kolumbianerin ist inzwischen auch außerhalb Kolumbiens als Anti-Fracking-Aktivistin bekannt. Morales ist Mitglied des Komitees zur Verteidigung des Wassers, des Lebens und des Territoriums von Puerto Wilches (AguaWil), der Alianza Colombia Libre de Fracking und Gewinnerin des französischen Menschenrechts- und Umweltaktivistenpreises „Initiative Marianne“. Wie viele andere Aktivistinnen und Aktivisten wird sie wegen ihres unermüdlichen Engagements in ihrem Heimatland verfolgt und bedroht und musste vorübergehend aus Kolumbien fliehen.

Impulsgebend für dieses moderne Konzept war „Pluriverso“, ein Lexikon des Post-Development, das unser Freund und Co-Moderator des Programms, Alberto Acosta, 2019 mitveröffentlichte.