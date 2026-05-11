Poésie Africaine

Tanz als Ausdrucksform und Lebensart – „Ich erinnere mich daran, als ich meiner Mutter meinen ersten Schulerfolg, mein Abitur, mitteilte.

Sie hat nichts gesagt, hat nicht geschrien, hat nicht geweint; sie hat angefangen zu tanzen, langsam, graziös, mit strahlendem Gesicht.” Was ist Tanz? Wie fängt Tanzen an? Und wann wird getanzt? Erlebe die Tiefe des afrikanischen Tanzes in Zeit, Raum, Kraft und Form. Ich bringe dir Bewegungsmuster aus ethnischen Tänzen bei. Die Musik, ermutigt dich, Emotionen im Tanz umzusetzen, dein Leben zu tanzen und deinen Tanz zu leben.