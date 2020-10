Moderation: Hank M. Flemming, Lena Stokoff

Hank M. Flemming und Lena Stokoff präsentieren Wortakrobat*innen aus nah und fern, die in zwei Runden um den Sieg im modernen Dichterwettstreit ringen werden. Dabei gelten die bewährten Regeln des Poetry Slam: Keine Requisiten, kein Gesang oder Tanz – es gilt nur das gesprochene Wort. Zeitlimit: sechs Minuten. Wer gewinnt, entscheidet allein das Publikum. Ob zarte Lyrik oder brachiale Comedy – alles ist erlaubt, solange es selbst geschrieben ist. Unterhaltung garantiert!

Hank M. Flemming sieht aus wie 15, ist im Kopf noch 12, auf dem Papier aber schon ü30. Der promovierte Psychologe war 2017 Finalist bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Poetry Slam, 2018 Vizemeister in seiner Heimat Sachsen, erhielt 2019 den erzgebirgischen Literaturförderpreis „Kammweg“ und performt in der ganzen Republik. Er organisiert und moderiert mehrere Slams im Südwesten und gibt seine Erfahrungen in Workshops weiter. Seine Oma wartet immer noch darauf, dass er endlich zurückkommt und was Richtiges arbeitet.

Lena Stokoff lebt in Tübingen, absolviert aber ein Fernstudium, damit sie möglichst viel bei Poetry Slams in der ganzen Republik auftreten und diese moderieren kann. In ihren Texten tänzelt sie als uneheliche Tochter von Charles Bukowski und Kate Nash auf einer Rasierklinge zwischen Weltliteratur und Existenzangst, zwischen Komik und Tragik, zwischen Weinschorle und Krümeltee.

Dauer ca. 2,5 Stunden