Podium Esslinger Trutzburg

Wovor müssen Sie beschützt werden? Und was wollen Sie beschützt wissen? In diesem installativen Konzert widmen sich Musiker*innen des PODIUM Esslingen den Klängen der Verteidigung und des Widerstands. Wie hört sich Schutz an – widerspenstig, rauh und angriffslustig, oder vielmehr beruhigend, wohlig und umarmend? Während die verschiedenen Musiken ihre Zuhörer*innen beschirmen, umhegen und befrieden, wölbt sich der mittelalterliche Weinkeller der Webergasse als steinernes Bollwerk über die Gäste. Ergänzt werden die ausgewählten Instrumentalstücke von kurzen Texten, die aus Interviews mit Esslinger Bürger*innen zum Thema Schutz und Sicherheit entstanden.Trutzburg bildet einen von drei Teilen des Thementages ZUSAMMEN!HALT! des PODIUM Festivals 2019 in den Wein- und Kabarettkellern der Webergasse. Der Thementag dient als erster Einblick in die Recherchearbeit des auf zwei Jahre angelegten Musiktheaterprojekts Die Zauberburg, das Esslinger Bürger*innen gemeinsam mit professionellen Musiker*innen entwickeln und im Mai 2020 auf der Esslinger Burg seinen Abschluss finden wird.