Podium junger Künstler: Portraitkonzert Felix Glang

Ein ganz außergewöhnliches Konzert präsentiert die Musikschule Köngen/Wendlingen

Der Köngener Felix Glang ist dem heimischen Publikum als Solist und gefragter Klavier-Begleiter bekannt. Als langjähriger Schüler der Musikschule Köngen/Wendlingen hat er bei fast allen großen Veranstaltungen des letzten Jahrzehnts mitgewirkt, auch als (Haupt-) Darsteller in Musicals, im Orchester und als Sänger. Felix Glang ist zugleich aber auch ein junger Komponist, dessen erste Werke in Konzerten der Musikschule erklangen. Auf Orchesterreisen des Kammerorchesters nach Aurich/Ostfriesland und auch in Köngen und Wendlingen waren in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Stücke von ihm zu hören.

Das Konzert ist als Portraitkonzert ganz ihm und seinen Kompositionen gewidmet. Selbstkomponierte Klavier- und Instrumentalstücke bis hin zur Uraufführung einer Rhapsodie für Klavier und Orchester werden an diesem Abend im Zusammenwirken mit Solisten und dem Kammerorchester der Musikschule erklingen - ein bislang einmaliges Ereignis in der kommunalen Kulturgeschichte, das große Beachtung verdient.