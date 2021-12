In seinem ersten Konzert im Wildbad Rothenburg musiziert das Trio „da coste“ aus Nürnberg Werke rund um das Wirken von Hildegard von Bingen mit Kompositionen von Theodor Blumer, Hildegard von Bingen, Edward Alexander MacDowell, Enjott Schneider u. a.

Daniela Röthlingshöfer-Müller (Sopran), Corinna Frühwald (Querflöte) und Stefan Glaßer (Klavier, Orgel) studierten am Meistersinger-Konservatorium Nürnberg, der heutigen Hochschule für Musik. Als Ensemble widmet sich „da coste“ im Besonderen der Neu- bzw. Wiederentdeckung von wertvollen Werken der Musikliteratur. Darüber hinaus sind Daniela Röthlingshöfer-Müller, Corinna Frühwald und Stefan Glaßer in unterschiedlichen Besetzungen als freischaffende Musikerinnen und Musiker tätig sowie u. a. als Eurythmiebegleiter an der Waldorfschule und Organist in der evangelischen Kirche in Wendelstein.