Podium junger Musiker

Die iranisch-aserbaidschanische Pianistin Cewil Sedaye-Vatan und der griechische Cellist Alkis Charalampidis bilden das Duo Echo. Die Musiker spielen seit ihrem Debüt beim Hannoveraner Festival Klassik 2016 zusammen.

Nach ihrer Aubildung am Musikgymnasium Teheran begann die Pianistin Cewil Sedaye-Vatan ihr Bachelorstudium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover bei Professor Konrad Engel. Darauf folgte das Masterstudium bei Vassilia Efstathiadou. Die Pianistin studiert zudem seit Oktober 2022 an der Hochschule für Musik in Würzburg Kammermusik bei Prof. Denise Benda und tritt europaweit sowohl in Ensembles als auch als Solistin europaweit auf.

Der griechische Cellist Alkis Charalampidis begann in Thessaloniki im Alter von sieben Jahren mit dem Cellospiel. Bereits in seinen jungen Jahren feierte er in Griechenland erste Wettbewerbserfolge. Nach dem Abschluss am staatlichen Konservatorium in Thessaloniki bei Dimitris Patras, begann er mit dem Diplomstudium in Mannheim bei Prof. Michael Flaksman und setzte seinen Master an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover bei Prof. Tilmann Wick fort. An derselben Hochschule schloss er den Aufbaustudiengang der Soloklasse ab.

Das Duo Echo spielt Werke von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Pjotr Iljitsch Tschaikowski und Felix Mendelssohn Bartholdy.