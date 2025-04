In dieser Konzertreihe gibt der Nachwuchs aus der Städtischen Musikschule regelmäßig einen Einblick in sein musikalisches Können. Das Repertoire umfasst Instrumental- und Vokalbeiträge in Solo- und Ensemblebesetzung.

Kooperation: Städtische Musikschule Heilbronn / Stadtbibliothek Heilbronn