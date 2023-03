Podium junger Solisten: Klavierabend Ido Ramot

Ido Ramot gehört zu den herausragenden, leidenschaftlichen Klaviervirtuosen seiner Generation. Sein öffentliches Debüt gab er mit neun Jahren mit dem Johannesburg Symphonieorchester. Er ist Preisträger vieler Wettbewerbe in seinem Heimatland Israel und in Europa. Nach seinem Masterabschluss an der Hochschule "Hanns Eisler" Berlin macht er derzeit einen weiteren Abschluss in Improvisation an der Musikhochschule Stuttgart. Ein Stück im Programm ist eine Improvisation auf Carl Czerny. "Die Grenzen der Kreativität ständig erweitern", lautet Idos Devise.