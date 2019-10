Podiumsdiskussion - Lust auf Politik machen

Lust auf Politik!?

Über die Anstrengung Demokratie zu leben

Fridays for Future ist super – doch da ist noch viel mehr drin!

Dienstag, 5. November, 18 Uhr

Demokratie-Forum für junge Menschen in der Nürtinger Kreuzkirche lädt alle zum Mitgestalten ein Politisches Interesse führt unter den Top-Beschäftigungen der Jugendlichen und Heranwachsenden ein Stiefmütterchen-Dasein. Politik konkurriert mit flotten Filmen von angesagten YouTubern und Soap-Sternchen um die Aufmerksamkeit der Jugendlichen. Traditionelle Parteien verlieren massiv an Zulauf und die AfD hat bei den jüngsten Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg vor allem bei den Menschen unter 30 Jahren Stimmen abgesahnt. Was ist los? Woran fehlt es in der Politik, damit junge Menschen Lust auf Demokratie bekommen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Demokratie-Forum „Lust auf Politik – Über die Anstrengung Demokratie zu leben“, das die Jugendsozial Stiftung – Zeit für Menschen am Dienstag, 5. November, um 18 Uhr in der Kreuzkirche in Nürtingen bei freiem Eintritt veranstaltet. Juso-Chef Kevin Kühnert und der CDU-Politiker Ruprecht Polenz sowie der Unternehmer und IST Metz-Geschäftsführer Christian Metz stellen sich in einem offenen und interaktiven Dialog den Fragen, der Kritik und den Forderungen der Jugendlichen, die stellvertretend für die Generation Z aus drei Nürtinger Schulen kommen.

Der CDU-Politiker Ruprecht Polenz, 73 Jahre war Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär. Seit er sich in den Ruhestand verabschiedet hat, ist er vor allem in sozialen Medien aktiv. Dort twittert er unter anderem: „Auch junge Menschen nehmen an unserer Demokratie teil, und die müssen wir ernst nehmen.“ Kevin Kühnert, selbst gerade 30 Jahre alt, Bundesvorsitzender der Jusos, fordert von seiner Partei einen Umbruch bei den großen Themen der Zeit: Klimakrise und Digitalpolitik. Christian Metz, Geschäftsführer beim Weltmarktführer in Sachen UV-Anlagenbau, setzt bei der Ausbildung junger Menschen in seinem Betrieb außer auf die fachliche Ausbildung auch auf das Projekt „Soziales Lernen“ wo sie in der Werkstatt am Neckar in Wendlingen mit psychisch beeinträchtigten Menschen arbeiten. „In unserem Haus geht es vor allem darum, das Gemeinschaftsgefühl und die sozialen Kompetenzen der jungen Menschen zu stärken.“

Alle haben die jungen Menschen im Blick, und doch gelingt es derzeit einer 16jährigen aus Schweden am besten, den Nerv der Jugend zu erreichen und eine gemeinsame Sprache für das zu finden, was umtreibt. Wie kann das sein? Von der Energiewende über den Datenschutz bis hin zu Deutschlands Rolle in der Welt, es gibt genug aktuelle Fragen, bei denen die Politik das Leben des einzelnen Bürgers beeinflusst. Warum will die Jugend dabei so wenig mitreden?

„Ich habe das Gefühl, dass wir kein Mitspracherecht haben“, sagt Ronja Patrizia Scheifele, 17 Jahre. Sie bereitete sich gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern aus der 12ten an der Rudolf-Steiner-Schule im Geschichtsunterricht auf das Forum in der Kreuzkirche vor. Antje Jäckel, Pädagogin für Geschichte, Deutsch und Ethik in der Oberstufe hat das Demokratie-Forum in den Unterricht aufgenommen, weil sie die Zusammenarbeit mit der Jugendsozial Stiftung und der Samariterstiftung im Bereich Soziales Lernen schätzt.

„Ich habe in einem Polit-Talk im Fernsehen gesehen, dass keiner der befragten Politiker den Preis für eine Tüte Milch nennen konnte“, erinnert sich Philipp Steidle. Der 18jährige findet, „dass immer weniger Politiker wirklich echte Volks-Vertreter sind“. Auch für Lucina Ries, 18 Jahre, sieht es so aus, dass Politiker eher aus Profitstreben handeln, denn als Vertreter des Volkes.

Kein gutes Bild, das die jungen Menschen von Politikern haben. Da liegt die Vermutung nahe, dass sie es gern selbst besser machen wollen. Doch weit gefehlt! „Interesse an Politik hab‘ ich kurz vor Wahlen“, sagt Noah Steiner, 17 Jahre und fügt selbstkritisch hinzu, „wir sollten uns auch ohne Wahlen auf dem Laufenden halten wollen.“ Doch es „fehlt an politischer Bildung in der Schule“, erklärt Emma Pietsch. „Wenn Politik in der Schule dran kommt, sind wir eigentlich noch zu jung. Und jetzt in der 12ten, wenn wir uns damit beschäftigen müssen, ist es irgendwie zu spät.“ Sie wünscht sich: „Wir sollten von Kindesbeinen an davon was mitbekommen.“

Da wird’s schwierig. In einer unlängst veröffentlichten Allensbach-Umfrage wurden Eltern nach den Erziehungszielen für ihre Kinder gefragt. Fast 90 Prozent von ihnen waren sich einig: Erziehungsziel Nummer eins sind Höflichkeit und gutes Benehmen. Das Interesse für Politik landet dagegen weit abgeschlagen, fast auf dem letzten Platz, wobei es bei Eltern aus schwächeren sozialen Schichten besonders gering ist. Nur ein Viertel der Eltern in Deutschland findet, dass Kinder zu Hause das Interesse für Politik lernen sollten.

Dann müsste die politische Bildung in der Schule erfolgen, doch der bescheinigt Niels Keck, 18 Jahre, dass „hier die falschen Schulfächer gelehrt werden“. Es bräuchte mehr Ethik, mehr Finanzwissen, „mehr von all den Dingen, die auf das spätere Leben vorbereiten“. Er bekommt Unterstützung von Leon Lettinger, 18 Jahre: „In Deutschland haben wir viel zu wenig Lehrer und für die Politik gibt es wichtigere Dinge als Bildung. In der Bildung kommt viel zu wenig Geld an.“ Die Jugend weiß also, worüber sie im Demokratie-Forum in der Kreuzkirche mit den Politikern und dem Geschäftsmann sprechen möchte. An dem Projekt beteiligen sich außer den Zwölfern der Rudolf-Steiner-Schule auch die Schüler der 9ten der Geschwister-Scholl-Realschule und der gewerblichen, haus- und landwirtschaftlichen Fritz-Ruoff-Schule. Sie können mittels App und digital Ausstattung sowohl interaktiv wie auch direkt am Mikro an der Diskussion teilnehmen. Der Abend wird im Flow von mehreren Moderatoren begleitet.

Für die Jugendsozial Stiftung gehören Veranstaltungen wie diese zum „Grundauftrag“ der Stiftungsarbeit. Denn politische Jugendbildung machen junge Menschen stark. Mit Rückgrat könnten sie so zu selbstbestimmten, verantwortungsbewussten und demokratisch handelnden Bürgerinnen und Bürgern heranwachsen. Dabei soll Bildung nicht aus dem Elfenbeinturm heraus geschehen, sondern in der Lebenswelt der Jugendlichen verankert sein. Politische Bildung biete jungen Menschen Orientierung, motiviert sie zur Mitwirkung in der Schule oder während der Ausbildung und befähige sie zu zivilgesellschaftlichem Engagement.