Warum Antifa?

Das Label Antifa findet seit 1921 in der Linken Verwendung. Was darunter verstanden werden kann, darüber gehen die Meinungen auseinander. Welche Konzepte von Antifa gibt es und welche sind noch zeitgemäß? Zu diesen und weiteren Fragen wollen wir unterschiedliche Antifa-Gruppen aus der Region an einen Tisch bringen. Dabei soll auch mit Selbstkritik nicht gespart werden.

Zugesagt haben: Offenes Treffen gegen Faschismus und Rassismus in der Region (OTFR), ROSA Reutlingen, VVN-BdA Tübingen-Mössingen und die Alboffensive.

Wie immer gilt: Fragend schreiten wir voran!