Podiumsdiskussion "Café Europa"

2022 ist ein besonderes Jahr, Stuttgart und Straßburg feiern das sechzigjährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft und Frankreich hat die EU-Ratspräsidentschaft übernommen.

Anlass, einen Blick in die Zukunft zu werfen. In einem eintägigen Workshop erarbeiten Schüler*innen aus Stuttgart und Straßburg Fragen etwa zur Bedeutung von Städtepartnerschaften für die deutsch-französischen Beziehungen, zur Klima- und Umweltpolitik oder zur Außen- und Sicherheitspolitik, die sie am Abend Expert*innen und Wissenschaftler*innen stellen.

Mit Evelyne Gebhardt (MdEP), Florian Hassler (Staatssekretär für Europaangelegenheiten Baden-Württemberg), Christian Lequesne (SciencesPo Paris u. Collège d’Europe). Moderiert wird der Abend von Peter Heilbrunner (SWR).

Die Veranstaltung bildet den Auftakt eines Jugendparlaments mit Schüler*innen aus den Partnerstädten Stuttgart und Straßburg, während der Europawoche im Mai. Sie ist auch Teil der Veranstaltungsreihe „Café Europa“, die das Institut français Stuttgart seit Januar 2022 anlässlich der Französischen Ratspräsidentschaft im monatlichen Rhythmus veranstaltet.