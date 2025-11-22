Podiumsdiskussion: Können Maschinen träumen?

»Emotionale KI« und das zukünftige Verhältnis von Mensch und Maschine

Theater Heilbronn Berliner Platz 1, 74072 Heilbronn

MIT • Michael Krauss (Meinhardt & Krauss) • N. N. • N. N.

Erobert die Künstliche Intelligenz mit dem »Affective Computing« nun auch die letzte Bastion des Menschen, in der er gegenüber der Maschine seine Unnachahmlichkeit behaupten konnte? Träumt nun nicht mehr nur der Mensch von einer Maschine, die seine begrenzten Fähigkeiten ins Gottgleiche zu steigern versteht? Träumt nun gar die Maschine vom Menschen? Steht inzwischen nichts Geringeres als unsere evolutionäre Bedeutung und Existenz auf dem Spiel?

Darüber wollen wir mit unseren Gästen diskutieren.

Info

Theater Heilbronn

Internet

Theater Heilbronn Berliner Platz 1, 74072 Heilbronn
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Podiumsdiskussion: Können Maschinen träumen? - 2025-11-22 17:00:00 Google Yahoo Kalender - Podiumsdiskussion: Können Maschinen träumen? - 2025-11-22 17:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Podiumsdiskussion: Können Maschinen träumen? - 2025-11-22 17:00:00 Outlook iCalendar - Podiumsdiskussion: Können Maschinen träumen? - 2025-11-22 17:00:00 ical

Tags