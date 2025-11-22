Podiumsdiskussion: Können Maschinen träumen?

MIT • Michael Krauss (Meinhardt & Krauss) • N. N. • N. N.

Erobert die Künstliche Intelligenz mit dem »Affective Computing« nun auch die letzte Bastion des Menschen, in der er gegenüber der Maschine seine Unnachahmlichkeit behaupten konnte? Träumt nun nicht mehr nur der Mensch von einer Maschine, die seine begrenzten Fähigkeiten ins Gottgleiche zu steigern versteht? Träumt nun gar die Maschine vom Menschen? Steht inzwischen nichts Geringeres als unsere evolutionäre Bedeutung und Existenz auf dem Spiel?

Darüber wollen wir mit unseren Gästen diskutieren.