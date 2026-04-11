Podiumsdiskussion: Nachrichten, die nicht mutlos machen: Was kann konstruktiver Journalismus leisten?

Krisen und Konflikte bestimmen die tägliche Berichterstattung und führen bei vielen Menschen zu Nachrichtenmüdigkeit.

Der konstruktive Journalismus möchte Probleme nicht ausblenden, sondern einordnen, Hintergründe vermitteln und mögliche Lösungsansätze aufzeigen.

Nach einem einführenden Impulsvortrag von Jörg Hunke, langjähriger Journalist und Mitgründer der Initiative Narrative4future, diskutieren Tanja Ochs, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des Regionalressorts der Heilbronner Stimme, sowie Anton Knüttgen vom SWR über Chancen, Grenzen und die gesellschaftliche Bedeutung einer lösungsorientierten Berichterstattung.

Weitere Infos auf www.vhs-heilbronn.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/A101A131/