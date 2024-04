Podiumsdiskussion - Wie geht es weiter mit Europa?

Am 9. Juni wird das Europäische Parlament gewählt und es stehen in der Europäischen Union vielfältige Veränderungen an.

Wie kann der Green Deal umgesetzt werden? Wie geht es mit den Beitrittskandidaten um? Welchen Weg wählt Europa in Fragen des Umgangs mit der Künstlichen Intelligenz? Aber natürlich auch: Welche Stimme haben die Kirchen im europäischen Konzert? In der Johanneskirche Künzelsau stellen sich die Kandidat/innen für die Europawahl 2024 Fragen, die sich auch aus der christlichen Perspektive im Blick auf das großartige Zukunftsprojekt Europa ergeben.

Bisherige Zusagen:

Finn Pfaller, FDP; Jeremy Tietz, SPD; Vertreter/in der CDU; Catherine Kern, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Moderation: Administrator Pfarrer Prof. Dr. Jörg Hübner