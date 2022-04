Der weltberühmte ungarisch-deutsche Musiker und Musikproduzent Leslie Mandoki verließ Ungarn in den 1970er-Jahren und fand in Deutschland eine neue Heimat. Seine Karriere begann in Gerlingen.

In einem Gespräch mit der Gerlingerin Regina Beck (SWR) nimmt er die Besucherinnen und Besucher mit auf seine ganz persönliche Lebensreise.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!