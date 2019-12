Podiumsgespräch zu Banksy

Im Oktober 2018 schreddert der Street Art- Künstler Banksy seine Arbeit Girl with balloon im Auktionshaus Sothebey`s. Eine Aktion, die das Bild in eine Ikone verwandelte. Die Staatsgalerie zeigt die Arbeit seit März 2019 in ihrer Sammlung an wechselnden Orten und lädt zum Abschluss des Banksy-Jahres 2019 zur Diskussion ein:

Ist es als Museum überhaupt unsere Aufgabe, mediale Phänomene zu präsentieren? Was kann Banksy neben Rembrandt, Monet, Duchamps, Fontana und Broodthaers ausrichten? Viele Fragen sind offen, wir freuen uns auf einen diskursiven Abend. Es diskutieren Prof. Dr. Isabelle Graw, Dr. Yilmaz Dziewior, Kolja Reichert und Prof. Dr. Christiane Lange. Moderation: Tim Sommer Eintritt frei. Bitte im Ticketshop der Staatsgalerie (shop.staatsgalerie.de) anmelden. Das Werk von Banksy kann ab 17.00 Uhr in der Sammlung besichtigt werden. Einlass zum Podiumsgespräch ist 18.00 Uhr.