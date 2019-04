Eine poetische Zeitreise durch die Rockgeschichte. Poems on the Rocks nehmen uns auch in ihrem neuen Programm mit auf eine poetische Reise durch die gesamte Geschichte des Rock der letzten 50 Jahre. Das besondere des Musikprojektes sind die lyrisch deutschen Übersetzungen inmitten der herausragenden Rockklassiker durch Schauspieler Jo Jung, Stimme vieler Produktionen von ZDF, SWR und ARTE. Sänger Jörg Krauss mit seinem rockigen Schmelz und die vier virtuosen Musiker liefern dazu den professionellen, groovvigen Unterbau der Songs von David Bowie, Peter Gabriel, Bob Dylan, Sting, Joe Cocker, Tom Petty, Pink Floyd etc.