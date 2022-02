Poems For Jamiro verbinden Elektronik mit Poesie, Gewalt mit Zerbrechlichkeit, Kunst mit Nähe und Intimität.

Große Melodien, atmosphärische Synthie-Klänge und zwei Stimmen, die wie eine klingen; das macht den Sound des Duos, das sich 2014 in Hamburg gründete, aus. Seither spielten Nina und Laila zahlreiche Konzerte in Nordeuropa, gastierten in der Elbphilharmonie, eröffneten für Künstler*innen wie Kat Frankie, The Gardener and the Tree oder Lina Maly.

Mit ihrer filigranen Zweistimmigkeit und einer unbändigen Sound- Experimentierfreude machen sie sich immer wieder neu auf die Suche nach Momenten, die berühren. Inspiriert sind ihre Songs von selbstgefühlten Geschichten und eigenen oder anderer Leute Blicke über den Tellerrand; Momentaufnahmen einer Gesellschaft, die sich überholt. Mit ihrer neuen EP HEART/BEATS, die im Frühjahr 2022 erscheint, lösen Poems For Jamiro sich von dem gewaltigen, atmosphärischen Sound, der das vorausgegangene Album HUMAN prägte - und gehen auch auf der Bühne neue Wege:

Im Rahmen ihrer HEART/BEATS Tour im März 2022 setzen sie elektronisch produzierte Musik analog und in kammermusikalischer Besetzung live um. Mit Cello und Geige, Bass- Klarinette und Percussion, Klavier, Synthesizer und mehrstimmigem Gesang eröffnen sie uns eine intime, komplexe und immer wieder auch tanzbare Klangwelt, die zu keinem Zeitpunkt an Eindringlichkeit verliert.