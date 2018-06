× Erweitern Martin Oswald MOONOO Poems on the Rocks

...eine poetische ZEITREISE durch die ROCKGESCHICHTE…

POEMS ON THE ROCKS nehmen Dich mit auf eine poetische Reise durch die gesamte Geschichte des Rock – von den Sechzigern bis weit ins Millennium.POEMS ON THE ROCKS – Das Musikprojekt aus Stuttgart. Gegründet 2003 und eine der ersten Bands, die übersetzte deutsche Lyrics und Rock auf die Bühne brachten.Das B e s o n d er eLyrisch deutsche Übersetzungen inmitten der herausragenden ROCKKLASSIKER durch Schauspieler JO JUNG, Stimme vieler Produktionen von ZDF, SWR und ARTE.Einmalig wie seine Sprache und Mimik dabei die Worte verwandeln, mal sanft, zärtlich, mal traurig, anrührend, mal leicht und hoffnungsvoll, mal brüllender Zornfrech, provozierend, voller Ironie.Dadurch verschmelzen Musik und Schauspiel zu einem GussDie vier virtuosen Musiker des Projekts, allesamt aus der Oberliga der Stuttgarter Musikszene, liefern den professionellen, groovigen Unterbauausgesuchter Rockklassiker, mit Tiefgang. Zusammen mit dem Sänger Jörg Krauss und seinem rockigen Schmelz knüpfen sie einen Klangteppich, auf dem der Schauspieler Jo Jung seine lyrisch- deutschen Übersetzungen der Songs ausbreitet.Es sind die Texte und die Musik unserer Helden wie David Bowie,Pink Floyd, John Lennon, Peter Gabriel, Bob Dylan und vieler anderer.Es sind Geschichten vom kleinen Mann. Sie handeln von seinen Ängsten, seinem Mut, seiner Aufrichtigkeit.Es geht in ihnen darum wie wir Menschen uns gegenseitig und unsere Erde behandeln, um Sehnsucht nach Frieden und vor allem - um Liebe.