POEMS ON THE ROCKS nehmen Sie mit auf eine poetische Reise durch die gesamte Geschichte des Rock – von den Sechzigern bis weit ins Millennium. Das Besondere: Lyrisch deutsche Übersetzungen inmitten der herausragenden Rockklassiker durch Schauspieler JO JUNG, die Stimme vieler Produktionen von ZDF, SWR und ARTE. Einmalig wie seine Sprache und Mimik dabei die Worte verwandeln - mal sanft, mal traurig, mal voller Ironie. Musik und Schauspiel verschmelzen zu einem Guss! Freuen Sie sich auf Musik von Helden wie David Bowie, Pink Floyd, Joe Cocker, Peter Gabriel, Bob Dylan. Die Musiker von Poems on the rocks, allesamt aus der Oberliga der Stuttgarter Musikszene, begeistern mit Jo Jung und Rockklassikern mit echtem Tiefgang!