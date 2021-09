Auch 2021 nehmen uns Poems on the Rocks ON wieder mit auf eine brandneue poetische Reise durch die Rockgeschichte. Der Zuhörer findet im neuen Programm, mittlerweile der dritten Zeitreise durch den Rockkosmos, erneut erlesene Rockperlen aus vergangenen Jahrzehnten. Mit dabei im Gepäck haben sie ihre aktuelle, vierte CD.

Das Besondere des Musikprojekts sind die lyrischen deutschen Übersetzungen, inmitten der herausragenden Rockklassiker, durch Schauspieler Jo Jung, Stimme vieler Produktionen von SWR, ARTE und ZDF. Schauspielkunst trifft auf Rock, Sprache dominiert Groove und umgekehrt. Sänger Jörg Krauss, mit seinem rockigen Schmelz und die vier virtuosen Musiker liefern dazu den professionellen, groovigen Unterbau der Songs von Pink Floyd, Peter Gabriel, Eric Burdon, Sting, Led Zeppelin, Jimi Hendrix und vieler Anderer.

Es sind Geschichten von „den kleinen Leuten“. Sie handeln von ihren Ängsten, ihrem Mut, ihrem Humor, ihrer Aufrichtigkeit. Es geht in ihnen darum, wie wir Menschen uns gegenseitig und unsere Erde behandeln, um Sehnsucht nach Frieden und vor allem, immer wieder, um Liebe.

Vorverkauf:

Juwelier SCHAIRER Kirchheim

Tel: 07021/2404

Einlass: 20:00 Uhr