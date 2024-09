Im Jahre 2004 brachten POEMS ON THE ROCKS, eine Formation aus dem Raum Stuttgart, als eine der ersten in Deutschland ein neues Musikkonzept auf die Bühne:

Rockmusik mit deutschen Übersetzungen der geliebten englischsprachigen Songs und deren oft kryptischen Inhalten.

Und endlich verstand das Publikum, um was es in den Liedern eigentlich ging. Schauspieler JO JUNG, unverkennbare Stimme vieler Produktionen von ZDF, ARTE und SWR, übersetzt stets am Kern der Songs, in lyrischer Form und erschafft mit facettenreicher Mimik und Sprache einmalige Rezitationen Der stimmgewaltige Sänger JÖRG KRAUSS und vier weitere professionelle Poeten an den Instrumenten hauchen den rezitierten Übersetzungsworten anschließend mit der Darbietung des Originals den mitreißenden Lebensgroove ein. Diese vier Virtuosen sind bis heute: CHRISTOPH BERNER – Gitarre ANDY KEMMER - Bass & Vocals HELMUT KIPP-- Schlagzeug EDGAR MÜLLER – Keyboards & Vocals Für die songbezogene, fulminante Video Show im Hintergrund sorgt KARSTEN HOPPE. Für das Jubiläumsjahr 2024 tauchen sie wieder tief ein in die Schatzkiste der Rockgeschichte und bringen neue, hochkarätige Rockperlen auf den Bühnen südeutscher Location glänzend zu Gehör. Es wird die 5. Zeitreise sein. Vier sind bereits auf CD dokumentiert. Die Interpretenliste des neuen Jubiläumsprogramms ist bunt und vielfältig: CSN, Neil Young, David Bowie, Beatles, Nick Kershaw, Sting und Peter Gabriel und viele weitere.