Mit ihrer fünften Zeitreise taucht Poems on the Rocks wieder tief ein in die Schatzkiste der Rockgeschichte:

Im Jubiläumsjahr 2024 bringt die Band sechzehn hochkarätige Songs von Neil Young, David Bowie, The Beatles, Nik Kershaw, Sting, Pink Floyd und anderen frisch auf die Bühne. 2004 stellte Poems on the Rocks als eine der ersten in Deutschland ein neues Musikkonzept vor: Rockmusik mit lyrischen Übersetzungen der englischsprachigen Songs, deren dichterische Qualität und gesellschaftspolitische Bedeutung dem deutschen Publikum bis dahin leicht verborgen blieb. Endlich erfuhren die Rockfans, um was es in ihren Lieblingsliedern geht.

Schauspieler Jo Jung, Stimme vieler Produktionen von ZDF, ARTE und SWR, sucht bei seinen Übersetzungen den Kern der Songs und gießt sie sprachmächtig in seine eigene Form. Mal zärtlich, mal mit brüllendem Zorn, dann wieder frech und ironisch füllt er die Texte mit Leben. Sänger Jörg Krauss und die vier Instrumentalisten aus der Oberliga der Stuttgarter Musikszene bieten den rezitierten Worten den passenden Klangteppich und hauchen dem Original mit fulminanter Performance den nötigen Groove ein. Die Videokunst erweitert das Sprach- und Musikerlebnis zu einer audio-visuellen Show der Superlative.