…es ist die 5. ZEITREISE durch die ROCKGESCHICHTE mit Videokunst.

2024– POEMS ON THE ROCKS feiern ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum.

Ein vollkommen neues Programm erwartet das Publikum!!!

Es ist die 5. Zeitreise durch die ROCKGESCHICHTE.

Der Zuschauer findet im bunten und vielfältigen Jubiläumsprogramm Songs von CSN, Neil Young, David Bowie, The Beatles, Nick Kershaw, Sting , Peter Gabriel und Pink Floyd und vielen mehr – alles Rockperlen aus vergangenen Jahrzehnten.

Das Besondere des Musikprojekts und das, was dieses Ensemble von reinen Cover Bands unterscheidet, sind die lyrisch deutschen Übersetzungen, inmitten der herausragenden ROCKKLASSIKER durch Schauspieler JO JUNG, Stimme vieler Produktionen von ZDF, SWR und ARTE.

Zu diesem Wort- u. Klangfeuerwerk läuft eine fulminante, Song bezogene Video Show im Hintergrund von KARSTEN HOPPE.

Dadurch verschmelzen Musik und Schauspiel und visuelle Kunst zu einem Guss.

Schauspielkunst trifft auf Rock, Sprache dominiert Groove und umgekehrt. Der stimmgewaltige Sänger JÖRG KRAUSS, mit seinem rockigen Schmelz und die vier virtuosen Musiker liefern dazu den professionellen, groovigen Unterbau der Songs.