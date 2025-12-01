Alle Jahre wieder - Poems on the Rocks bei uns in der Dieselstraße kurz vor den Festtagen.

Die Band und ihr Konzept muß man dem hiesigen Publikum wohl kaum vorstellen – seit inzwischen 21 Jahren sind Poems on the Rocks nun zusammen auf der Bühne (Premiere war übrigens hier bei uns am 30.10.2004). Das diesjährige Programm wird sich sowohl aus dem aktuellen als auch einer Auswahl aus dem großen Fundus älterer Programme zusammensetzen.