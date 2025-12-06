Poems on the Rocks

21 Jahre POEMS ON THE ROCKS

Scala Theater Ludwigsburg Stuttgarter Straße 2, 71638 Ludwigsburg

Mit diesem Schatz im Gepäck präsentieren sich POEMS ON THE ROCKS, nach dem letzten fulminanten Jubiläumsprogramm Konzert 2024 erneut im SCALA, mit einem BEST OF Programm aus nunmehr „FÜNF ZEITREISEN DURCH DIE ROCKGESCHICHTE“.

POEMS ON THE ROCKS sind die Formation, aus dem Großraum Stuttgart, die im Jahre 2004 als eine der ersten in Deutschland, ein neues Musikkonzept auf die Bühne brachten: Rockmusik mit deutschen Übersetzungen englischsprachiger Rocksongs mit Tiefgang, und deren oft kryptischen Inhalten. Damit sorgten sie auf ihren Konzerten immer wieder, bis heute, für so manches Aha-Erlebnis.

Scala Theater Ludwigsburg Stuttgarter Straße 2, 71638 Ludwigsburg
