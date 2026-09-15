Im Jahre 2004 brachten POEMS ON THE ROCKS, eine Formation aus dem Raum Stuttgart, als eine der ersten in Deutschland, ein neues Musikkonzept auf die Bühne.

Rockmusik mit deutschen Übersetzungen der geliebten englischsprachigen Rocksongs und deren o kryptischen Inhalten. Und endlich erfuhr das Publikum, um was es in den Liedern eigentlich ging. Schauspieler JO JUNG, Stimme vieler Produktionen von ZDF, ARTE und SWR, übersetzt stets am

Kern der Songs, in lyrischer Form und erschafft mit facettenreicher Mimik und Sprache einmalige Rezitate.