Poesie & Pommes Spezial

Kulturzentrum franz.K Unter den Linden 23, 72762 Reutlingen

Singer/Songwriter-Slam.

Zu den regelmäßigen Poetry Slams gesellt sich wie immer zu Jahresbeginn ein "Songwriter-Slam". Während bei "Poesie & Pommes sonst reine Wortkünstler/innen auf der Bühne stehen, treten an diesem Abend bis zu fünf Liedermacher:innen/Singer-Songwriter:innen auf und stellen sich einem ehrenvollen Musiker/innenwettstreit.

Egal ob Gitarre, Klavier oder elektronische Samples - wer am Ende die Trophäe mit nach Hause nimmt, entscheidet einzig das Publikum. Moderiert wird diese Ausgabe von Poesie & Pommes Spezial von Jochen Weeber.

Info

Kulturzentrum franz.K
Kulturzentrum franz.K Unter den Linden 23, 72762 Reutlingen
Theater & Bühne
Google Kalender - Poesie & Pommes Spezial - 2026-01-20 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Poesie & Pommes Spezial - 2026-01-20 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Poesie & Pommes Spezial - 2026-01-20 20:00:00 Outlook iCalendar - Poesie & Pommes Spezial - 2026-01-20 20:00:00 ical

Tags