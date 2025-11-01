Singer/Songwriter-Slam.

Zu den regelmäßigen Poetry Slams gesellt sich wie immer zu Jahresbeginn ein "Songwriter-Slam". Während bei "Poesie & Pommes sonst reine Wortkünstler/innen auf der Bühne stehen, treten an diesem Abend bis zu fünf Liedermacher:innen/Singer-Songwriter:innen auf und stellen sich einem ehrenvollen Musiker/innenwettstreit.

Egal ob Gitarre, Klavier oder elektronische Samples - wer am Ende die Trophäe mit nach Hause nimmt, entscheidet einzig das Publikum. Moderiert wird diese Ausgabe von Poesie & Pommes Spezial von Jochen Weeber.