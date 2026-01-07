Poesie & Pommes SPEZIAL

Kulturzentrum franz.K Unter den Linden 23, 72762 Reutlingen

Zu den regelmäßigen Poetry Slams gesellt sich wie immer zu Jahresbeginn ein »Songwriter-Slam«. Während bei »Poesie & Pommes sonst reine Wortkünstler_innen auf der Bühne stehen, treten an diesem Abend bis zu fünf Liedermacher:innen/Singer-Songwriter:innen auf und stellen sich einem ehrenvollen Musiker_innenwettstreit.

Egal ob Gitarre, Klavier oder elektronische Samples - wer am Ende die Trophäe mit nach Hause nimmt, entscheidet einzig das Publikum. Moderiert wird diese Ausgabe von Poesie und Pommes von Jochen Weeber.

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Kulturzentrum franz.K
Kulturzentrum franz.K Unter den Linden 23, 72762 Reutlingen
Konzerte & Live-Musik, Theater & Bühne
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