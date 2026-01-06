7 Minuten gehören DIR! Poetry Slam à la franz. K …

Frei nach dem Motto „7 Minuten gehören dir!“, stellen sich sechs Vortragende einem modernen Dichterwettstreit. Nach Poetry Slam-Tradition entscheidet alleine das Publikum, wer ins Finale einzieht. Auch diese Ausgabe von Poesie & Pommes wird wie immer moderiert von Autor Jochen Weeber und musikalisch umrahmt von Peter Weiß am Akkordeon.

Ob Rap oder Geschichten, Lyrik oder Lustiges – es wird gelesen, geflüstert und auch mal dick aufgetragen. In jedem Fall: kein bierernster Wettkampf mit fliegenden Fetzen, sondern vielmehr ein Abend mit schönen, spannenden, witzigen, kreuz- und quergedachten Texten!