Poetische Wirklichkeiten – Franz Kafka

Literaturprojekt der Lyrik-Bühne

Franz Kafka (1883–1924) gehört heute noch zu den am meisten international beachteten Schriftstellern. Seine meist kurzen Erzählungen und wenigen Romane erschließen sich für viele Leser als spannende Wirklichkeiten, deren Geheimnis schwer zu deuten scheint. Sie spielen in autobiographischer Realität zu Kafkas Prag, aber zugleich auch in einer imaginären Lebenswelt, deren Gesetze von unserem Alltag abzuweichen scheinen. Die Suche nach einer Verständnishilfe begleitet die Lektüre von faszinierten Lesern in aller Welt.

Die Lyrik-Bühne (Literaturprofessor Harald Vogel und Johannes Weigle, Musik) möchte die geheimnisvolle Welt Kafkas erschließen, indem neben einer von unterschiedlichen Klängen und Instrumenten begleiteten Lesung eine filmdidaktische Moderation als Leseperspektive angeboten wird. Sie stellt drei zentrale Werke Kafkas in den Mittelpunkt ihrer Sonntagsmatineen.

Termine:

Sonntag, 25.9., 11 Uhr

Poetische Wirklichkeiten I – »Das Urteil«

Dienstag, 27.9., 18 Uhr

Nachgespräch I – im Kontext u. a. »Brief an den Vater«

Sonntag, 16.10., 11 Uhr

Poetische Wirklichkeiten II – »Die Verwandlung«

Dienstag, 18.10., 18 Uhr

Nachgespräch II – im Kontext u. a. »Vor dem Gesetz«

Sonntag, 6.11., 11 Uhr

Poetische Wirklichkeiten III – »Das Schloss«

Dienstag, 8.11., 18 Uhr

Nachgespräch III – im Kontext u. a. »Heimkehr«