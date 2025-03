Poetischer Abendspaziergang: „Von Abschied, Tod und gutem Leben."

Der alte Friedhof in Ludwigsburg bietet einen Einblick in mehr als 250 Jahre Friedhofsgeschichte. Zwischen historischen Gedenkstätten und verwitterten Grabmälern entfaltet sich eine Atmosphäre, die wie geschaffen ist für einen poetischen Abendspaziergang. Während unseres Rundgangs tauchen wir in eine Welt voller anregender und zeitloser Texte ein, die von Dichtern und AutorInnen aus nah und fern stammen. Diese literarischen Kostbarkeiten laden ein, über die großen Themen des Lebens nachzudenken: die Vergänglichkeit, die Geheimnisse der Zeit und die ewige Liebe zum Leben. Die Kulisse des alten Friedhofs macht den Spaziergang zu einem besonderen Erlebnis, welches Poesie und Geschichten auf einfühlsame Weise miteinander verbindet.

Hinweis: Bei dem Abendspaziergang wird eine Strecke von etwa 2 km (teilweise auf unbefestigten Wegen) zurückgelegt.

Treffpunkt: Eingang zum NEUEN Friedhof, Harteneckstraße 54 Dauer: ca. 90min

Gästeführer: Brigitte Häusler und Rainer Wegscheider-Gruber