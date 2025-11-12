Poetry Performance

Die Literatur der Moderne ist unter anderem durch formale und inhaltliche Innovationen, die Darstellung subjektiver Perspektiven und die kritische Reflexion von tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen geprägt.

Unter der Leitung von Dr. Sabine Pfäfflin, Max François und Johannes Weigle präsentieren Studierende der Fächer Literatur, Musik und Kultur- und Medienbildung multimediale Inszenierungen zu Lyrik und Kurzprosa der Moderne mit Sprechkunst, Musik und Video-Projektionen. Lassen Sie sich zu einer literarischen Zeitreise in die Epoche der Moderne einladen und entdecken Sie vielfältige