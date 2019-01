Poetry Slam Dean or Alive

Was sonst vielleicht richtig ist, ist an diesem Abend anders. Denn wir zelebrieren einen Dead vs. Alive Slam mit euch. Drei lebendige Slam-Poet*innen treffen auf drei Schauspieler*innen, die mit ihrer Performance einen verstorbenen Dichter oder eine verstorbene Dichterin zum Leben erwecken. Ob Schiller, Rilke, Virginia Woolf, Anne Frank, Klaus Kinski, Falco, Nina Simone oder Selma Meerbaum-Eichinger, hier werden die schönsten Texte und Gedichte zum Leben erweckt, welche die Literaturgeschichte zu bieten hat. Wie immer haben die Auftretenden 6 Minuten Zeit und am Ende entscheidet ihr, wer besser ist. In Zusammenarbeit mit dem LTT veranstalten wir zum ersten Mal diese Abwandlung des Formats, welches überall im deutschsprachigen Raum für fantastische Abende sorgt, denn auch in den lebendigen Gedichten liegt ein Stück von dem verborgen, was die Menschen in der Vergangenheit aufgewühlt, zerrüttet und bewegt hat. Wir bringen diese Lebendigkeit zurück auf die große Theaterbühne.

Organisation: Asli Kücük

Moderation: Jean-Philippe Kindler

„Poetry Slam, das hat ja nichts mehr mit Goethe und Schiller zu tun“