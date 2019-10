Im Rahmen der Albstädter Literaturtage darf ein Poetry-Slam natürlich nicht fehlen: Schon zum fünften Mal lädt der Kulturverein Tal-Gang-Art in Kooperation mit der Stadt Albstadt zum Wortwettstreit ein. Als Moderator ist auch 2019 wieder Hanz am Start. Mit über 150 Siegen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist er nicht nur den Albstädter Poetry-Slam-Fans ein Begriff.

Gegeneinander antreten werden die willigen Wortkämpfer im Thalia-Theater. Die Regeln sind einfach: Alle Texte müssen selbst verfasst sein; erlaubt sind alle literarischen Gattungen und Themen. Requisiten sind hingegen nicht gestattet. Mit einem Mikrofon und vollem Körpereinsatz dürfen die Slammer dann auf der Bühne ihre Wortgefechte bestreiten. Den Sieg trägt derjenige nach Hause, der die stürmischste Begeisterung des Publikums erringt – die Lautstärke des Applauses entscheidet über den Gewinner.