Poetry Slam #3

Liebe zur Sprache und Freude am Spiel: Das ist Poetry Slam. Ein Zeitlimit, eigene Texte und der Verzicht auf Requisiten sind die drei wichtigsten Regeln des beliebten literarischen Kräftemessens, bei dem sich eine Handvoll Poeten die Bühne teilen, um ihre selbst verfassten Texte so aufregend und mitreißend wie möglich zu präsentieren. Ob gereimt oder gerappt, geflüstert oder geschrien: Nur wer direkt in die Herzen des Publikums trifft, kann sich im Wettstreit behaupten. Das Publikum entscheidet durch die Lautstärke des Applauses, wer am Ende des Abends gewinnt. Literarisches Kräftemessen mit Marius Loy (Moderation) | Line-up folgt