Poetry Slam - Dichterwettstreit

In der Schillerwoche 2024 fordert das Kulturamt wieder zum Dichterwettstreit auf. Nach zahlreichen erfolgreichen Slams in Marbach treffen sich die Poeten wieder zur kurzweiligen Wörterschlacht in der Stadthalle. Der Slam erinnert an die Tradition der antiken Rednerwettstreite oder der mittelalterlichen Sängerkriege. Die Regeln sind einfach: Jeder der antretenden Poeten hat sechs Minuten Zeit, mit seinem selbst verfassten Text und einer guten Performance das Publikum, das am Ende den Sieger wählt, von sich zu überzeugen.

Der Slammer, Autor, Workshop-Leiter und Kulturmanager Johannes Elster führt wieder routiniert und spritzig durch die Veranstaltung. Ein kurzweiliger Abend wird garantiert.