Poetry Slam Gala

Zum zweiten Mal wird es im Rahmen der Reihe „Lesezeit in LE“ einen Poetry Slam geben.

Bas Böttcher, mehrfach ausgezeichneter Slam-Poet, wird am Freitag, 10. Oktober 2025 zu Gast in Leinfelden-Echterdingen sein.

Die 9. Klassen des IKG und PMHG haben in Workshops bereits Einblicke und eine Einführung in die Kunst des Poetry Slams, Techniken für das kreative Schreiben und Tipps für einen gelungenen Auftritt bekommen. Um 18.30 Uhr wird in der Mäulesmühle eine kleine Gruppe von Schülerinnen und Schüler beider Schulen gemeinsam mit Bas Böttcher ihre Texte öffentlich aufführen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Eingeladen sind alle Interessierten.

Bas Böttcher zählt zu den Mitbegründern der deutschsprachigen Spoken-Word- und Poetry-Slam-Szene. Er ist Gewinner der ersten deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften. Seine Texte gelten als exemplarisch für zeitgenössische Bühnenlyrik. Sie erscheinen in Schulbüchern (Schroedel, Cornelsen, Klett) und wichtigen Sammlungen deutscher Dichtung (Der Neue Conrady, Lyrikstimmen u.a.). Auftritte bestritt Bas Böttcher u.a. im großen Saal der Elbphilharmonie, an der Bibliothèque Nationale de France (Paris), an der University of Berkeley, in der Neuen Nationalgalerie (Berlin), im Schloss Bellevue (Berlin), im Kulturpalast (Warschau) sowie auf den Buchmessen von Peking, Guadalajara, Moskau, São Paulo und Bangkok.