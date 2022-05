Poetry Slam goes open air

Kirchheimer Sommer, bastion goes open air und Poetry Slam? Klar auch der Poetry Slam im club bastion goes open air! Pierre Jarawan präsentiert die besten Slam Poeten aus dem Deutschsprachigen Raum für euch unter freiem Himmel. Kommt uns lasst euch begeistern von den Texten in dem einzigartigen Ambiente direkt vor der Bastion. Auch für musikalische Unterhaltung wird wieder gesorgt sein.

Pierre Jarawan präsentiert die besten Poeten

Ort: Open Air vor der Bastion, bei schlechtem Wetter im Club

Einlass: 18:30 Uhr

Eintritt frei

Der Hut geht rum...