„Wieso kommen Frauen in Märchen eigentlich immer so schlecht weg? Zum Beispiel in ‚Die Zwölf Brüder‘! Die eine verliert alle ihre dreizehn Kinder, die andere wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt und die dritte wird… frittiert!“

Mit viel Elan, Witz und Gesang führen die vier jungne Schauspieler:innen Judith „Meta“ Loeffen, Cynthia Oblas, Franka Engelhard und Elia Anschein durch 16 Märchen der Gebrüder Grimm und laden dazu ein, diese einmal neu zu betrachten.

„Märchenstückchen“ ist ein Gastspiel des Kollektivs Gedankensprung.