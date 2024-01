Live-Reportage "Grad°jetzt – Eine Welt für morgen" mit Markus Mauthe

Faszinierende Porträts von Menschen, die sich für Klimaschutz engagieren und atemberaubende Landschaftsfotografien, die dokumentieren, dass es sich lohnt, für den Erhalt unseres einzigartigen Planeten einzusetzen. Mit seiner neuen Live Film-und Fotoshow lädt uns Naturfotograf Markus Mauthe zum Träumen, aber auch zum Nachdenken ein.

Für diese Reportage war er in Regionen der Welt unterwegs, in denen das Klima zu kippen droht: Bangladesh, Brasilien, Senegal… Der Fotograf nimmt das Publikum mit in die kanadische Tundra und in die Eiswelten Grönlands. Wie fantastisch unsere Erde unter Wasser aussieht, zeigt er in den Gewässern der Galapagos Inseln und bei den Korallenriffen Australiens.

Wieder einmal versteht es Markus Mauthe, durch eine bildgewaltige Show auf der großen Leinwand, Menschen zu berühren. „Nur gemeinsam können wir die großen Probleme unserer Zeit lösen“ lautet seine Botschaft, die er live vor Ort mit Leidenschaft vertritt. Lass uns das Engagement der Aktivist:innen in der Ferne als Anlass nehmen, gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft zu arbeiten!