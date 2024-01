Kinderkino: Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los

Faultier Sid fällt eines Tages zurällig durchs Eis in eine unterschiedliche Höhle und findet dabei drei verlassene Eier. Aus diesem schlüpfen bald aufgeweckte Dinobabys, die ihre "Mami" Sid auf Trab halten. Das junge Familienglück währt aber nur kurz, denn die aufgebrachte T Rex-Mutter stürmt schon bald heran und holt sich nicht nur ihre drei Kleinen, sondern auch den armen Sid. Beim Versuch, Sid zu befreien, gelangen seine Freunde in ein Tal, in dem zahlreiche riesige Dinos überlebt haben. Mithilfe des einäugigen Wiesels Buck stellten sich die Freunde mutig allen Gefahren, um ihren Faultierfreund zu retten.