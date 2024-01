Aalener Winter-Salon mit dem Journalisten und Autor Stephan Anpalagan

Stephan Anpalagan ist Theologe, Journalist und Autor. Er kommentiert z.B. für die Tagesschau aktuelle gesellschaftliche Themen. Im Herbst 2023 hat Stephan Anpalagan ein Buch veröffentlicht, in dem er der Frage nach der deutschen Heimat nachgeht. Er findet eine Heimat, die für Menschen in Armut oder Zuwanderungsgeschichte unzugänglich ist. Und das häufig über Generationen hinweg.

Für Stephan Anpalagan entsteht nun das, was er in seinem Buchtitel "Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft" nennt. Wer das Glück hat, zur Mitte zu zählen, darf nicht nur über sich selbst, sondern auch über die Ränder bestimmen: links und rechts, oben und unten, aber auch drinnen und draußen. Stephan Anpalagan schaut genauer hin und erklärt, was »die Mitte« auszeichnet und warum sie so sehnsuchtsvoll umkämpft ist.

Im ersten Aalener Salon stellt Stephan Anpalagan seine Thesen vor und anschließend bringt Ihre Gastgeberin Claudia Lichtwer ihn ins Gespräch mit dem Publikum. Sie sind herzlich eingeladen, bei einem Brunch mitzudiskutieren.

Zu den Beteiligten

Claudia Lichtwer ist tief in unserer Region verwurzelt. Neben ihrer ehrenamtlichen Arbeit für den Rotary Club ist sie auch Vorsitzende des Wirtschaftsclub Ostwürttemberg e.V. Claudia Lichtwer ist Ihre Gastgeberin und lädt Sie im Namen der Volkshochschule Aalen herzlich zum Aalener Salon ein.

Stephan Anpalagan wurde 1984 in Sri Lanka geboren und wuchs in Wuppertal auf. Er ist Diplom-Theologe, Journalist sowie Geschäftsführer der gemeinnützi­gen Strategieberatung »Demokratie in Arbeit«. In seinen Texten verhandelt er die Themen Heimat und Identität. Er ist Lehrbeauftragter an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in NRW.