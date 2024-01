"Lost in the stars" - Das Kurt Weill-Programm, Frankfurter Jazz-Trio und Eva Mayerhofer

Kurt Weill emigrierte während der Nazi-Diktatur aus Deutschland und kam über London in die USA. Er zöhlt mit Titeln wie "We will never die", "Dreigroschenoper" und "Lost in the stars" zu den bedeutendsten Gegenwartskomponisten. Er wurde außerdem zu einem wichtigen Impulsgeber für die Kompositionsvielfalt des Jazz. Das Frankfurter Jazz Trio interpretiert mit Sängerin Eva Mayerhofer Kompositionen Weill`s, die auch für das American Songbuch wichtig wurden. Anmerkungen zu Leben und Werk Kurt Weills und weitere amerikanische Jazz-Standards kommen zu Gehör.